O programa Águas do Rio Com Você estará nesta semana em dez cidades - Divulgação

O programa Águas do Rio Com Você estará nesta semana em dez cidadesDivulgação

Publicado 23/01/2024 21:20

negociar débitos e atualizar dados cadastrais com a Águas do Rio. Isso porque o programa Águas do Rio Com Você estará nesta semana em três bairros: Coelho da Rocha, Engenheiro Belford e Éden.

São João de Meriti – Os moradores de São João de Meriti não precisam sair de casa paracadastrais com a. Isso porque o programa Águas do Rio Com Você estará nesta semana em três bairros: Coelho da Rocha, Engenheiro Belford e Éden.

A negociação é feita no ato da visita do profissional da concessionária, e as condições de parcelamento são personalizadas. Funcionários podem ser identificados pelo colete e crachá da empresa. Eles vão solicitar informações como identidade, CPF, telefone e e-mail. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito para a realização de pagamentos.

O diretor-comercial da empresa, Eduardo Lana destacou os objetivos da iniciativa.



“O porta a porta possibilita um relacionamento muito mais próximo e ativo com o cliente. Nessas visitas conseguimos negociar débitos em condições superespeciais; em alguns casos, em até 120 parcelas. Nossos profissionais estão sempre identificados, e é importante que os consumidores escutem as oportunidades oferecidas e atualizem seus dados cadastrais”, disse.



Caso o consumidor tenha demandas que não possam ser resolvidas no ato da visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.