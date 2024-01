Transportes Flores entrega donativos para vítimas das chuvas na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 17/01/2024 18:00 | Atualizado 17/01/2024 22:21

Transportes Flores anunciou a entrega de mil cestas básicas e 7.500 litros de água mineral para instituições sociais de São João de Meriti, onde está localizada a sede da empresa, após a região sofrer com as fortes chuvas no último fim de semana.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do estado, com base nas informações das prefeituras, mais de 9 mil pessoas estão desalojadas e 300 estão desabrigadas.



“Mapeamos ONGs de diferentes municípios. Neste momento, cinco serão contempladas. São instituições responsáveis, que estão realizando um trabalho de fundamental importância para a população”, explicou Cristina Gullo, responsável pela Comunicação da Transportes Flores.



A garagem da Transporte Flores (São João de Meriti) fica na Avenida Automóvel Clube, 990, Centro.