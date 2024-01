Defesa Civil segue trabalhando nas ruas para minimizar os transtornos causados - Gabriel Torine

Publicado 14/01/2024 18:18 | Atualizado 14/01/2024 20:19

São João de Meriti - As equipes da Subsecretaria de Proteção ee das Secretarias de Serviços Públicos, de Meio Ambiente e Sustentabilidade e de Trânsito estão trabalhando nas ruas para minimizar os transtornos causados pelasdo último sábado (13), em São João de Meriti, na Baixada fluminense.

A tempestade chegou à marca de 85mm de água acumulada em cerca de duas horas de duração, metade do volume esperando para um mês. Os bairros de Coelho da Rocha, Vila Rosali, Jardim Meriti e Agostinho Porto foram os locais mais afetados.



“Nossa missão é árdua, estamos nas ruas avaliando desde a remoção de uma árvore que caiu até a vistoria de residências que coloquem vidas em risco. Sou muito grato pelo apoio das demais secretarias. Estendo todo o reconhecimento ao meu corpo técnico que está sendo incansável”, destacou o subsecretário de Defesa Civil Evalder Perini.



Uma força-tarefa entre Governo do Estado e prefeitura reuniu diversas autoridades no município. Visitaram os locais afetados o vice-governador Thiago Pampolha, o secretário estadual de Defesa Civil Leandro Monteiro, a secretária estadual de Assistência Social Rosângela Gomes, o deputado estadual Valdecy da Saúde e os deputados federais Luizinho e Bebeto da Veggi.



Alerta Defesa Civil



A pasta realiza diversas medidas de prevenção, tais como o lançamento do Plano de Contingência, limpeza dos pluviômetros e das ruas e avenidas da cidade. Além do desassoreamento do braço do Rio Sarapuí, em parceria com o Governo do Estado. Os testes das sirenes são realizados mensalmente em todos os pontos em que elas estão localizadas.



Quando os alertas sonoros são acionados é recomendado sair de casa, buscar o ponto de apoio mais próximo ou um local seguro e aguardar o município retornar ao estágio de normalidade. Em caso de urgência e emergência, ligar imediatamente para o número: (21) 97416-6557 (Defesa Civil de São João de Meriti), que funciona 24h, todos os dias da semana.