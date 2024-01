Conselheiros eleitos e autoridades - Edgar Maciel

Publicado 11/01/2024 15:19

São João de Meriti - Responsáveis por zelar e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, os(titulares e suplentes) eleitos tomaramnesta quarta-feira (10), em São João de Meriti. Os eleitos vão prestar atendimento nas duas unidades de Conselho Tutelar (CT) existentes na cidade.

Pedro Rodrigues, conselheiro reeleito, explicou o que planeja para mais um mandato: “A nossa função é zelar pelo direito da criança e do adolescente assegurados desde a Constituição Federal de 1988, que os coloca como prioridade absoluta. Então, vamos fazer uma São João de Meriti diferente, porque quando é bom para as crianças e adolescentes, é melhor para todos”.

Pedro Rodrigues e o prefeito Dr.João Edgar Maciel

A legislação de proteção aos menores é um dos principais instrumentos de trabalho dos agentes. O artigo três do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.



O prefeito Dr. João deu posse aos dez novos titulares. Os dez suplentes também assinaram o termo de posse. “A responsabilidade de vocês é grande, pois vivenciei isso. Sou perito legista, fui diretor do IML de Nova Iguaçu e o número de crianças que sofriam algum tipo de violência era muito alto. Em 90% dos casos eram levadas por um conselheiro tutelar. Quero parabenizar a todos os eleitos, a responsabilidade de vocês é muito grande”, falou o chefe do executivo sobre a importância do cargo.



Os dez candidatos empossados para o quadriênio 2024/2027 foram: João Lucas, Claudinha, Moises Cabeça, Wilson Blane, Ana Rosa, Rafaela França, Pedro Rodrigues, Tia Helô, Bruno Nobru e Priscila Malafaia.



Suplentes: Tia Renata, Vanessa Araujo, DC. Juninho Arão, Kelly Coelho, Roxinha, Elias de Éden, Dr. Marcelo, Tia Rayssa, Pastora Priscila e Zene Negrali.