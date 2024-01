O Centro Integrado de Policiamento de Éden - Edgar Maciel

Publicado 10/01/2024 20:28

segurança da população regional, a Prefeitura de São João de Meriti inaugurou o novo Centro Integrado de Policiamento de Éden, localizado no Terminal Rodoviário do bairro. Policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e agentes da Guarda Municipal e da Ordem Urbana fazem parte do efetivo.

São João de Meriti – Comprometida com ada população regional, a Prefeitura de São João de Meriti inaugurou o novo, localizado no Terminal Rodoviário do bairro. Policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) e agentes da Guarda Municipal e da Ordem Urbana fazem parte do efetivo.

Pela rodoviária passam três linhas de ônibus com destinos para o Castelo (Rio), a Central do Brasil (Rio) e o Parque Araruama. A movimentação é de cerca de mil pessoas por dia.



“Temos dado apoio ao nosso 21º Batalhão de Polícia. Colocamos câmeras em pontos estratégicos do município e ampliamos ainda mais o número de equipamentos espalhados pela cidade. Isso tem auxiliado muito, não só o batalhão, como também a delegacia. Várias apreensões em flagrante foram feitas com a ajuda das imagens. Além do trabalho do nosso secretário de Ordem Pública Coronel D’Ambrosio e do deputado estadual Valdecy da Saúde que solicitou ao governador Cláudio Castro o aumento do contingente do 21º BPM”, destacou o prefeito Dr. João.



Autoridades presentes na Inauguração do Centro Integrado de Policiamento de Éden Edgar Maciel

Comandante do PROEIS na Baixada Fluminense, o Major Nei comentou que o objetivo do PROEIS no município é diminuir a mancha criminal da localidade, promovendo bem-estar e segurança para a população.



O comandante do 21ºBPM, Tenente-coronel Maia, avaliou a união de forças: “Isso é uma parceria muito boa da prefeitura junto com a Polícia Militar. O município disponibiliza a viatura e realiza o pagamento dos agentes para fazer um patrulhamento ostensivo implementado junto com o batalhão”.

Policiais de São João de Meriti Edgar Maciel



Participaram ainda da inauguração vereadores, secretários e subsecretários, representantes das forças de segurança, como o Major Sirlei Gomes, subcomandante do 14⁰ Grupamento dos Bombeiros, o policial civil Luizinho, representando a 64ª DP.