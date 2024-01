Governador Cláudio Castro visitou obras em Meriti no dia do aniversário da cidade - Beto Oliveira

Publicado 03/01/2024

Publicado 03/01/2024 12:24 | Atualizado 03/01/2024 13:40

balanço das reformas, reinaugurações, inaugurações e serviços no último ano, entre diversas entregas à população. Só os investimentos do Governo do Estado em obras e em infraestrutura na cidade totalizaram 700 milhões de reais. A conquista se deu por meio dos pedidos do deputado estadual Valdecy da Saúde ao governador Cláudio Castro.

Para o governo municipal, a credibilidade e união de forças foram essenciais para atrair grandes empresas, multinacionais de logística e de tecnologia, gerando empregos. A meta é continuar o trabalho para melhorar a qualidade de vida do povo de Meriti.



Para o aumento do número de vagas na Educação, o município reinaugurou a Escola Municipal Professor Jansem Pereira de Melo. Logo após, foi entregue a maior escola municipal da rede, o Complexo Educacional da Vila São João, com capacidade para atender 1.500 alunos.



Na Saúde, a Unidade Básica de Saúde Maria da Glória Costa e o Centro de Convivência da Melhor Idade tornaram-se uma realidade. Os equipamentos do Ambulatório de Oftalmologia do Centro de Saúde Aníbal Viriato foram adquiridos e a Unidade de Saúde da Família Almir Gonçalves foi ampliada e construída em um novo endereço para que o alcance do atendimento seja maior.



Vários pontos da cidade receberam obras de melhorias e de infraestrutura, como a inauguração do Terminal Rodoviário de Éden e da ponte que liga Meriti a Mesquita. Em outra frente, o bairro Grande Rio passa por uma reestruturação completa que vai acabar com o problema dos alagamentos que há quatro décadas atormentam os moradores da região. Só nesta obra estão sendo investidos cerca de 70 milhões de reais em parceria com o Estado.



Para 2024, está em andamento o concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde, com 440 vagas efetivas e imediatas. O certame visa montar um quadro técnico e disposto a atender às demandas da população.



Vale destacar que o reconhecimento dos feitos dentro do município é internacional, tornando-se exemplo para outras cidades.