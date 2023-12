Colônia de Férias Centro Cultural Meritiense 2024 - Divulgação/ PMSJM

Publicado 22/12/2023 13:04

férias estão chegando e o Centro Cultural Meritiense está com uma programação cheia de atrações gratuitas para os pequenos munícipes. De 2 a 26 de janeiro, crianças de 4 a 14 anos de idade poderão participar de diversas oficinas disponibilizadas no endereço.

As férias estão chegando e o Centro Cultural Meritiense está com uma programação cheia de atrações gratuitas para os pequenos munícipes. De 2 a 26 de janeiro, crianças de 4 a 14 anos de idade poderão participar de diversas oficinas disponibilizadas no endereço.

Atividades musicais, artísticas e de luta, além de teatro de fantoches e cinema estão abertas para inscrições.



Segundo a organização, as atividades serão realizadas por dia de acordo com a faixa etária indicada e acontecerão em dois turnos, manhã (9h às 11h) e tarde (13h às 15h). O responsável deve indicar o dia da semana e o horário pretendido no momento da inscrição; pais e responsáveis deverão levar e buscar os alunos nos horários determinados.





Os pais e responsáveis devem realizar a inscrição no link até o dia 29 de dezembro.

Ao longo do ano, o espaço oferta os seguintes cursos: saxofone, clarinete, canto, teclado, violão, cavaquinho, bateria, desenho artístico e mangá, capoeira, dança e musicalização infantil. Adultos e crianças a partir de 3 anos de idade podem se inscrever. Além disso, o Centro Cultural possui uma biblioteca equipada com computadores e um vasto acervo de livros.



O endereço do Centro Cultural Meritiense é Rua Panamense, 23-76, Jardim Meriti, São João de Meriti.