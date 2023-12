Evento aberto ao público reuniu cerca de 300 pessoas - Natallya Costa

Publicado 16/12/2023 13:00

apresentações de encerramento das atividades do ano de 2023 para os alunos e professores da Cultura.

São João de Meriti - O Centro Cultural Meritiense foi palco das apresentações de encerramento das atividades do ano de 2023 para os alunos e professores da Cultura.

Na área externa, os alunos de desenho mangá e artístico realizaram uma exposição dos seus trabalhos. Dentro do teatro, o público assistiu às apresentações de dança, teclado, violão, ukulele, bateria, violino e também do coro municipal.



Débora Cristina é mãe da pequena Kemily Oliveira e disse estar muito satisfeita com as aulas de capoeira: “Minha família é formada por capoeiristas e quando eu a trouxe pra cá, ela se desenvolveu muito bem e estou muito feliz por isso”.

Apresentação dos alunos de capoeira Natallya Costa

O evento foi aberto ao público e reuniu cerca de 300 pessoas.



A subsecretária de Cultura Rejane Moraes falou da importância do evento. “Foram dois dias em que pudemos mostrar à população o trabalho que, com muito amor, realizamos diariamente aqui. Desde a inauguração, o Centro Cultural Meritiense tem recebido pessoas de todas as idades e de todos os lugares do município”.



No encerramento, foi anunciado uma nova modalidade para o próximo ano: aulas de Muay Thai. Além disso, durante todo o mês de janeiro acontecerá a colônia de férias, com oficinas dos cursos, teatro de fantoche e cinema para as crianças. Em breve, a subsecretaria divulgará o que é necessário fazer para se inscrever.