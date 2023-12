Intervenção vai alcançar uma área de pouco mais de 1.000.000 m², com 40 km de extensão - Edgar Maciel

Publicado 15/12/2023 07:00

entrega da conclusão da primeira etapa das obras de reestruturação do bairro Grande Rio, neste domingo (17), às 10h. O projeto inclui drenagem de águas pluviais, pavimentação, asfalto, calçamento, sinalização das vias públicas e urbanização.

São João de Meriti - O Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São João de Meriti, realizará a entrega da conclusão da primeira etapa das obras de reestruturação do bairro Grande Rio, neste domingo (17), às 10h. O projeto inclui drenagem de águas pluviais, pavimentação, asfalto, calçamento, sinalização das vias públicas e urbanização.

Ao todo, mais de 70 ruas foram contempladas. A intervenção vai alcançar uma área de pouco mais de 1.000.000 m², com 40 km de extensão que abrange também os bairros Vila Jurandir, o Conjunto Azul e a Vila Zulmira, beneficiando cerca de oito mil famílias de forma direta e 30 mil pessoas indiretamente.



Ainda segundo a organização, o investimento de 73 milhões de reais vai resolver o problema dos alagamentos que atormentam os moradores da região, há 40 anos, em dias de fortes chuvas.



A entrega das obras terá a ilustre presença do governador Cláudio Castro, prefeito Dr. João, deputado estadual Valdecy da Saúde, entre outros representantes.



“As obras vão transformar por completo o bairro Grande Rio. Essa é uma conquista que impacta diretamente a vida de todos os moradores, como o fim dos alagamentos na região. Tenho certeza de que muitos estão ansiosos por essa grande mudança”, destacou o prefeito de Meriti, Dr. João.



Cresce+ Meriti



Em março de 2022, o governador Cláudio Castro esteve na cidade para anunciar o programa Cresce+ Meriti, o maior pacote de investimento em obras da história do município. A parceria da prefeitura com o Governo do Estado, intermediada pelo deputado estadual Valdecy da Saúde, está transformando a cidade. Todos os bairros estão recebendo obras de infraestrutura e diversos outros serviços. O investimento total é de 700 milhões de reais.

Serviço:

Visita do governador ao bairro Grande Rio e entrega da conclusão da primeira etapa das obras

Horário: 10h

Data: 17/12/2023

Endereço: Entre as Ruas Mendes de Oliveira e Fernando Rodrigues