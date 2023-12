São João de Meriti recebe melhorias no sistema de abastecimento de água - Divulgação

Publicado 14/12/2023 13:40

intervenções importantes para melhorar o abastecimento de água para mais de 370 mil moradores da Baixada Fluminense.

Em São João de Meriti, os técnicos realizaram a instalação de válvulas e a substituição de equipamentos e registros, o que vai auxiliar no abastecimento de água nos bairros Jardim Metrópole, Centro, Jardim Meriti e Vila Rosali.



“Durante a manutenção anual preventiva do Sistema Guandu, feita pela Cedae, desenvolvemos roteiros para que nossas equipes atuassem, simultaneamente, na recuperação, cuidados e substituição das máquinas. Nosso objetivo foi realizar todos os serviços dentro do tempo estipulado para garantir um melhor abastecimento a todos os nossos clientes”, explicou o gerente operacional Leonardo Canto.



Ao todo, mais de 100 profissionais da Águas do Rio participaram da força-tarefa para realizar 24 obras em quatro cidades da Baixada Fluminense, São João de Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu.