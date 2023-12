Deputado estadual Valdecy da Saúde e prefeito Dr. João - Divulgação/ PMSJM

Publicado 13/12/2023 22:54

obras de construção da Casa de Passagem, no Centro, junto ao deputado estadual Valdecy da Saúde.

São João de Meriti – Na manhã desta quarta-feira (13), o prefeito de São João de Meriti, Doutor João Ferreira Neto, esteve visitando asde construção da, no Centro, junto ao deputado estadual Valdecy da Saúde.

O local servirá de abrigo para pessoas em situação de rua, por um tempo determinado, enquanto elas são cuidadas pelas equipes multidisciplinares da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial.



O chefe do executivo reforçou a importância histórica da obra e a realização de mais uma entrega que se aproxima. “Nesse prédio iremos poder entregar as pessoas em vulnerabilidade social todo e qualquer direito que elas mereçam. Aqui será um ponto de referência e apoio para os moradores que tanto queremos. Vamos levar o sentimento de pertencimento a cada cidadão meritiense”.



Obra de construção da Casa de Passagem, no Centro de São João de Meriti Divulgação/ PMSJM

O deputado estadual Valdecy da Saúde agradeceu o empenho do prefeito pela concretização da obra. “Essa união de forças do prefeito, governador Cláudio Castro, deputado Valdecy da Saúde e toda Câmara Municipal vai ao encontro de dezenas de pessoas que vivem em condições precárias em nossa cidade. As pessoas aqui poderão fazer suas refeições e higiene. Esse é o governo que sonhamos para a vida de todos. Unidos, de mãos dadas para melhorar a qualidade de vida de todos”.



As obras de construção da Casa de Passagem no Centro de Meriti estão em fase final.