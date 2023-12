Protetoras de animais recebem cuidados gratuitos de beleza - Divulgação

Publicado 16/12/2023 08:00

São João de Meriti - Para elevar a autoestima das mulheres cuidadoras de animais de São João de Meriti, a Associação Guerreiros Pet promoveu a 1ª edição do "Dia P das Protetoras". Evento ofereceu hidratação, manicure e design de sobrancelhas.

A iniciativa levou as voluntárias do projeto para uma tarde de cuidados no Instituto de Beleza Bella Donna, em Meriti. No total, 30 cuidadoras foram beneficiadas pela ação.

A organização informou que a ideia é dar carinho e elevar a autoestima das mulheres que se dedicam a cuidar dos animais desamparados. “Quando os donos estão em dia com o emocional através do aprimoramento do seu bem-estar e de sua saúde, isso reflete no zelo e carinho de seus animais”, afirmou presidente da ONG, Luciene Maria.