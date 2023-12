São João de Meriti entrega primeira parte das obras do Bairro Grande Rio - Edgar Maciel/PMSJM

São João de Meriti entrega primeira parte das obras do Bairro Grande RioEdgar Maciel/PMSJM

Publicado 17/12/2023 18:35 | Atualizado 18/12/2023 13:13

bairro Grande Rio, em São João de Meriti. A primeira etapa das obras de reestruturação do local estão prontas e a inauguração foi neste domingo (17) com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito da cidade, Dr. João.



O projeto, que é uma parceria entre Governo do Estado e prefeitura, inclui drenagem de águas pluviais, pavimentação, asfalto, calçamento, sinalização das vias públicas e urbanização.



A intervenção vai alcançar uma área de pouco mais de 1.000.000 m², com 40 km de extensão, que abrange também os bairros Vila Jurandir, Conjunto Azul e Vila Zulmira, beneficiando cerca de oito mil famílias de forma direta e 30 mil pessoas indiretamente, em 70 ruas contempladas. São 73 milhões de reais investidos nesse projeto, recursos vindos do Estado por meio da articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde.



Na ocasião, também foi assinado o termo de contrato para a duplicação do viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 168 (Lugano), no bairro de Vilar dos Teles. Obra essencial para melhorar a mobilidade urbana na cidade e trazer mais qualidade de vida à população. São João de Meriti - O fim dos problemas com alagamentos, em dias de chuva forte, está perto do fim para moradores do, em São João de Meriti. Adedo local estão prontas e a inauguração foi neste domingo (17) com a presença do governador Cláudio Castro e do prefeito da cidade, Dr. João.O projeto, que é uma parceria entre Governo do Estado e prefeitura, inclui drenagem de águas pluviais, pavimentação, asfalto, calçamento, sinalização das vias públicas e urbanização.A intervenção vai alcançar uma área de pouco mais de 1.000.000 m², com 40 km de extensão, que abrange também os bairros Vila Jurandir, Conjunto Azul e Vila Zulmira, beneficiando cerca de oito mil famílias de forma direta e 30 mil pessoas indiretamente, em 70 ruas contempladas. São 73 milhões de reais investidos nesse projeto, recursos vindos do Estado por meio da articulação do deputado estadual Valdecy da Saúde.Na ocasião, também foi assinado o termo de contrato para a duplicação do viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 168 (Lugano), no bairro de Vilar dos Teles. Obra essencial para melhorar a mobilidade urbana na cidade e trazer mais qualidade de vida à população.

São João de Meriti entrega primeira parte das obras do Bairro Grande Rio divulgação/PMSJM



“Mais uma promessa de campanha sendo cumprida. Foi difícil, a prefeitura sozinha não tinha condições de fazer essa obra. O desgaste pelo tempo e a falta de empatia dos políticos anteriores não permitiram que isso fosse feito. Mas lutei juntamente com o deputado estadual Valdecy da Saúde e o governador Claudio Castro para trazer os mais de 70 milhões de reais para essa região que precisava muito dessa intervenção. Nunca um governador investiu tanto em nosso município quanto o Cláudio Castro. Eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado!”, afirmou o prefeito Dr. João. “Mais uma promessa de campanha sendo cumprida. Foi difícil, a prefeitura sozinha não tinha condições de fazer essa obra. O desgaste pelo tempo e a falta de empatia dos políticos anteriores não permitiram que isso fosse feito. Mas lutei juntamente com o deputado estadual Valdecy da Saúde e o governador Claudio Castro para trazer os mais de 70 milhões de reais para essa região que precisava muito dessa intervenção. Nunca um governador investiu tanto em nosso município quanto o Cláudio Castro. Eu não tenho palavras para agradecer. Muito obrigado!”, afirmou o prefeito

São João de Meriti entrega primeira parte das obras do Bairro Grande Rio divulgação/PMSJM



Presente ao evento, o deputado estadual Valdecy da Saúde também discursou: “Todos nós aqui estamos de mãos dadas para melhorar a qualidade de vida da população. Quero agradecer ao governador pelos mais de 700 milhões que aportou para São João de Meriti. Não adianta falarmos da boca para fora que amamos nossa cidade, precisamos é fazer com que nossas ações falem mais que as palavras. Todo esse grupo político não irá descansar até que o cidadão meritiense possa bater no peito e sentir orgulho de dizer que mora aqui”.

Presente ao evento, o deputado estadualtambém discursou: “Todos nós aqui estamos de mãos dadas para melhorar a qualidade de vida da população. Quero agradecer ao governador pelos mais de 700 milhões que aportou para São João de Meriti. Não adianta falarmos da boca para fora que amamos nossa cidade, precisamos é fazer com que nossas ações falem mais que as palavras. Todo esse grupo político não irá descansar até que o cidadão meritiense possa bater no peito e sentir orgulho de dizer que mora aqui”.

A transformação da região faz parte do programa Cresce mais Meriti, o maior pacote de investimento em obras do município. “Sou moradora do bairro Grande Rio há oito anos e nunca presenciei algo dessa dimensão aqui. Toda vez que chovia essa rua alagava, com as obras tudo mudou”, destacou a moradora Renata Flor.



Visitando São João de Meriti pela sexta vez em pouco mais de dois anos, o governador Cláudio Castro reafirmou seu compromisso com a cidade: “O morador da Baixada Fluminense é tão importante como qualquer outro desse estado. Porque o que acontecia era que vinham de quatro em quatro anos pedir voto e depois esqueciam. Fiz um compromisso que esse governo não seria assim, que estaríamos várias vezes por ano em toda a Baixada Fluminense. Temos muito o que fazer ainda, mas não tenho dúvida de que estamos cumprindo tudo aquilo que na campanha eleitoral falamos. Para demonstrar lealdade, amor e carinho por essa população que tanto me abraçou".



O evento contou ainda com a participação de diversas autoridades municipais, estaduais e federais.