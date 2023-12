Representantes de Meriti e governador Cláudio Castro com troféu dos Jogos da Baixada - Divulgação

Publicado 17/12/2023 21:19 | Atualizado 18/12/2023 13:10

Participação municipalAlgumas das vitórias das equipes municipais foram no handebol feminino. A equipe se consagrou líder na modalidade enfrentando Nova Iguaçu na final com um placar de 18x13. O município levou a melhor no voleibol 14 masculino.No atletismo masculino, Meriti também levou a melhor com os velozes atletas do sub-14, sob o comando de Bruno Lopes, que também recebeu o prêmio de melhor técnico da modalidade na 24ª edição dos Jogos da Baixada.Maior evento socioesportivo da Baixada, os XXIV Jogos da Baixada 2023, uma realização do jornal O DIA, apresentação do SESC-RJ e apoio da Refit e da Cedae, envolveu 14 prefeituras da região (Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti e Seropédica).