Publicado 16/12/2023 22:19 | Atualizado 17/12/2023 08:47

24ª edição da Festa das Crianças no bairro Parque Araruama. O evento realizado pela Associação Beneficente Amigos da Saúde (ABAS), com o apoio do deputado estadual Valdecy da Saúde, levou cerca de 20 mil pessoas.



“Tudo começou há 24 anos com meia dúzia de amigos distribuindo fatias de bolo e refrigerante pelas comunidades e se tornou esse grande evento. Anualmente comemoramos e compartilhamos juntos esse momento de tanta felicidade. Tudo isso só foi possível graças à união de pessoas que tem verdadeiramente o sentimento do bem comum. O desejo do meu coração é que a gente possa fazer em 2024 uma festa dessa magnitude nos quatro cantos da cidade de São João de Meriti. Quero aqui, de pronto, agradecer ao governador Cláudio Castro, ao prefeito da cidade Doutor João e a todos que se empenharam para que essa festa pudesse acontecer da melhor maneira possível“, contou, emocionado, o deputado estadual Valdecy da Saúde.

Durante a diversão foram distribuídos mais de 12 mil brinquedos, 600 bicicletas e tablets sorteados, além de 20 tendas com lanches para as crianças durante o dia inteiro.

Durante a diversão foram distribuídos mais de 12 mil brinquedos, 600 bicicletas e tablets sorteados, além de 20 tendas com lanches para as crianças durante o dia inteiro.



A Festa das Crianças de fim de ano é promovida há mais de duas décadas. Além de fazer a alegria da garotada de várias comunidades em torno do bairro, o projeto intensifica o olhar caridoso e focado para os moradores da região.



A moradora Marina Ribeiro, 28 anos, foi junto com a família: “Essa é a terceira vez que participo. Se todos os deputados, vereadores, enfim, políticos, fizessem isso para o seu bairro seria maravilhoso, pois as crianças se divertem muito. A gente já conta no calendário, fica na expectativa de todo ano poder vir”.





O prefeito da cidade, Dr. João, também foi à Avenida Dionísio Rocha, ajudou a fazer o sorteio e afirmou: “O tempo foi passando e esse evento só foi crescendo. Hoje não tenho medo de dizer que é a maior da nossa cidade. Só tenho que parabenizar ao Abas e ao Valdecy por ajudar a realizar essa comemoração tão linda para a garotada”.



A ação também contou com a participação de diversas autoridades municipais, estaduais e federais.

