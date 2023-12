Meriti prorroga campanha de vacinação contra a gripe e bivalente contra covid-19 - Edgar Maciel

Publicado 27/12/2023 14:38

atendimento da semana para a vacinação contra a covid-19 em São João de Meriti acontece apenas até quinta-feira (28), devido ao ferido de Réveillon. O município segue reforçando a importância da vacina bivalente contra a covid-19 nas unidades de saúde, contemplando todos os públicos.

Ao todo, 7 unidades funcionam das 8h às 15h. Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto, informou a pasta. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Vacina Bivalente: Todos munícipes acima de 12 anos de idade podem ser vacinados com o reforço bivalente. Para isso é preciso ter recebido, no mínimo, duas doses do esquema inicial com as vacinas monovalentes (AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Coronavac) e aguardar o intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose.



No caso de pessoas imunossuprimidas ou com deficiência, a partir de 12 anos de idade, é necessário apresentação do laudo médico.



Veja os endereços de vacinação:



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti



- USF da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau



- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101 - Jardim Metrópole



- Paróquia Nossa Senhora da Glória

Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM).



- USF de Vila São João

Rua Euclides da Cunha, s/nº – Vila São João



- Vila Tiradentes



- Guarani (terça a sexta-feira).