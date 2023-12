O deputado federal Luciano Vieira ao lado do irmão, o estadual Léo Vieira - Divulgação

Publicado 29/12/2023 17:31 | Atualizado 29/12/2023 18:31

Saúde Municipal vai ganhar um grande reforço monetário nas próximas semanas. Uma significativa emenda parlamentar no valor de R$ 1,8 milhão permitirá que as unidades continuem a oferecer serviços essenciais para a população.

São João de Meriti – A Saúde Municipal vai ganhar um grande reforço monetário nas próximas semanas. Uma significativa emenda parlamentar no valor de R$ 1,8 milhão permitirá que as unidades continuem a oferecer serviços essenciais para a população.

Verba destinada pelo deputado federal Luciano Vieira atende a um pedido do irmão, o estadual Léo Vieira. “Apesar de sermos oposição ao atual governo, não deixaremos de ajudar o município porque a população estará sempre em primeiro lugar”, falou Luciano Vieira.



A verba federal virá carimbada com destinos certos: R$ 900 mil para ajudar na reabertura do PAM Meriti, que funcionava como hospital; e mais R$ 900 mil para a obra da maternidade do Morrinho.



O anúncio de destinação dos recursos foi feito pelo deputado federal Luciano Vieira, nesta sexta-feira (29), atendendo a um pedido do seu irmão, o estadual Léo Vieira, ambos do PL.



“Espero que os governantes façam uso do recurso para reabrir com urgência o hospital PAM Meriti porque o povo não aguenta mais abrir em ano de eleição e depois fechar, prática que vem sendo feita desde 2018. Chega da população ser enganada”, disse Léo Vieira.