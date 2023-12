Cavalo caiu em cisterna no Morro Azul, em São João de Meriti - Divulgação/ Defesa Civil

Publicado 28/12/2023 21:30 | Atualizado 28/12/2023 21:38

Defesa Civil de São João de Meriti foram acionados para auxiliarem no resgate de um cavalo que caiu em uma cisterna na região do Morro Azul. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e a de Serviços Públicos.

O cavalo foi retirado com vida. Ele estava com pequenos ferimentos e foi entregue aos cuidados do dono. A remoço durou cerca de 2h30.



A Secretaria de Serviços Públicos disponibilizou uma retroescavadeira para retirar terra da área onde o animal estava. Já a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem- Estar Animal, disponibilizou sua equipe técnica em saúde animal para supervisionar todo o processo.



Resgate foi realizado em ação conjunta Divulgação/ Defesa Civil

A Prefeitura de São João de Meriti reforça que prestou todo o suporte técnico à ação.