Shopping Grande Rio arrecada materiais escolares para doação a crianças carentesDivulgação

Publicado 17/01/2024 15:40 | Atualizado 17/01/2024 22:21

Shopping Grande Rio participa de mais uma edição da campanha Volta Às Aulas, mobilizando seus visitantes e colaboradores à doação de materiais escolares para crianças em vulnerabilidade social. Ação em parceria com o Instituto da Criança ocorre até o dia 9 de fevereiro. São Joao de Meriti - Oparticipa de mais uma edição da campanha Volta Às Aulas, mobilizando seus visitantes e colaboradores à doação depara crianças em vulnerabilidade social. Ação em parceria com o Instituto da Criança ocorre até o dia 9 de fevereiro.

O público poderá deixar suas doações nas caixas coletoras localizadas na livraria Leitura e em frente à Riachuelo. Os itens arrecadados serão destinados a ONG Mão Amiga Lutando pela Vida, que assiste centenas de crianças da região.



Desde 2020, quando a campanha foi iniciada, foram arrecadados cerca de 42 mil itens.

“Nesse momento de muitas despesas para as famílias, reafirmamos o cuidado com a educação e o desenvolvimento das comunidades no nosso entorno a partir do engajamento dos nossos visitantes, lojistas e colaboradores. Essa é uma campanha que faz a diferença na vida das crianças beneficiadas e fortalece os laços entre a comunidade local e os nossos shoppings”, comentou a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.

O Shopping Grande Rio está localizado na Rua Maria Soares Sendas, 111 – Parque Barreto, São João de Meriti – RJ.