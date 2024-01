Detran participa de mutirão do Governo do Estado para atendimento aos atingidos pelas enchentes - Alexandre Simonini/Detran.RJ

Publicado 16/01/2024 20:31 | Atualizado 16/01/2024 22:31

Detran participa do mutirão do programa "RJ Para Todos”, do Governo do Estado, que está levando atendimento à população da Região Metropolitana atingida pelas enchentes. A ação oferta o serviço de emissão de documentos de identidade, com isenção de taxa para segunda via, providenciada pela Fundação Leão XIII.

O trabalho vai continuar durante toda a semana em outros postos montados nos municípios de São João de Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo e no bairro de Coelho Neto, no município do Rio.



“Ao longo da semana, faremos atendimento em outros pontos das regiões afetadas no Rio e na Baixada. Estaremos em qualquer outro lugar do Estado do Rio onde se identifique a necessidade de atendimento especial”, informou André Mônica, vice-presidente do Detran.



Também participam da ação social as secretarias de Estado de Saúde, de Trabalho e Renda, Procon, Defensoria Pública e prefeituras.