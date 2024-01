De acordo com o Climatempo, a probabilidade de temporal é de 80% - Pixabay

Publicado 20/01/2024 19:52

chuva moderada a forte vêm sendo esperadas no Município de São João de Meriti, nas próximas horas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a cidade está em estágio de observação.



Por este motivo, a pasta solicita aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos aos avisos da pasta, no site da Prefeitura e no Facebook da Defesa Civil, assim como as notícias das condições do tempo disponíveis na mídia em geral (televisão, rádio, internet e outros).

“Pedimos aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos. Números de telefone da Defesa Civil de São João de Meriti: 0800 608 5968 e (21) 97416-6557”.



Apoio



A Prefeitura de São João de Meriti montou seis pontos de apoio para auxiliar as famílias que sofreram com as chuvas do último fim de semana. A tempestade chegou à marca de 85mm de água acumulada em cerca de duas horas de duração, metade do volume esperado para um mês.



As Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e Igualdade Racial contribuem para os que buscam apoio.



Desde o início do verão diversas medidas de prevenção estão sendo tomadas, tais como o lançamento do Plano de Contingência, limpeza dos pluviômetros e das ruas e avenidas da cidade. Além do desassoreamento do braço do Rio Sarapuí, em parceria com o Governo do Estado.