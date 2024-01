Aviso para estiagem de água em São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Pixabay

Aviso para estiagem de água em São João de Meriti, na Baixada FluminensePixabay

Publicado 17/01/2024 22:08 | Atualizado 18/01/2024 00:54

São João de Meriti - Oem bairros de São João de Meriti encontrasse comprometido devido oscilações no fornecimento de energia elétrica que estão ocasionando paralisações temporárias de importantes unidades de bombeamento de água na Baixada Fluminense.

A normalização do abastecimento nestas localidades ocorrerá, de forma gradativa, até o próximo fim de semana, após o restabelecimento do fornecimento de energia para as unidades afetadas.



Regiões afetadas: Jardim Metrópole, Jardim Sumaré, Vilar dos Teles (partes) e Jardim Paraíso



Neste período, a Águas do Rio orienta os seus clientes a fazer uso consciente da água disponível em caixas d’água e cisternas, adiando atividades que demandem alto consumo, até que o fornecimento seja integralmente regularizado.