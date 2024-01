Integrantes do bloco estão se mobilizando para arrecadarem doações - Divulgação

Publicado 21/01/2024 08:11 | Atualizado 21/01/2024 14:15

São João de Meriti - Para ajudar vítimas das enchentes em Meriti, olançou a campanha “” para arrecadar roupas, alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, absorventes) entre outros itens para serem doados ás pessoas que perderam tudo nas enchentes dos últimos dias.

As doações poderão ser feitas neste domingo (21) durante a apresentação de sambas-enredo, a partir das 14h, na Rua Dona Odila, esquina com a Rua Sandra Maria (Próximo ao campo do Coqueiro), Vila Tiradentes.



Um dos diretores do bloco, Assis Filho, destacou que é importante todos se unirem para que se possa arrecadar o maior número de doação possível e tentar minimizar o sofrimento das vítimas.



“O povo brasileiro é solidário. E os moradores da Vila Tiradentes e bairros adjacentes não são diferentes. Tenho certeza que teremos muitas doações. Acredito também na força dos integrantes do bloco Unidos da Vila Tiradentes, que deram as mãos e mergulharam firme nesta campanha”, concluiu Assis.



O bloco Unidos da Vila Tiradentes foi fundado no ano passado (2023), em São João de Meriti. Este ano a agremiação irá desfilar pelas ruas da Vila Tiradentes (o enredo homenageia o bairro), no dia 4 de fevereiro, a partir das 10h.