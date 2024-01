Detran.RJ inicia nova etapa do mutirão para tirar identidade de vítimas das chuvas - Divulgação

Publicado 24/01/2024 16:50

Detran.RJ vai dar prosseguimento ao mutirão para expedição da carteira de identidade para as vítimas das chuvas na Região Metropolitana. Nesta quinta-feira (25) o atendimento para tirar a identidade será em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

As ações fazem parte do programa de ação social do Governo do Estado, RJ Para Todos, que leva serviços de vários órgãos para atender a população atingida pelas chuvas.



Somente na semana passada, 398 identidades foram emitidas para pessoas que foram vítimas das enchentes. O atendimento nos mutirões é gratuito.