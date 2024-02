Programação especial de carnaval gratuita para toda família no Shopping Grande Rio - Divulgação

Programação especial de carnaval gratuita para toda família no Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 01/02/2024 22:30

São João de Meriti - Para o carnaval de 2024, o Shopping Grande Rio preparou uma programação especial e gratuita para toda a família aproveitar a folia. Bloquinhos itinerantes, fanfarra ao vivo e apresentações de passistas fazem parte da folia. - Para ode 2024, opreparou uma programação especial e gratuita para toda a família aproveitar a folia. Bloquinhos itinerantes, fanfarra ao vivo e apresentações de passistas fazem parte da folia.

A agenda de carnaval terá início no sábado (3) com os amigos de quatro patas no CarnaPet. Haverá um carnaval pet para os peludos celebrarem a folia com a família.

Entre os dias 10 e 12, o shopping promoverá um animado bloquinho infantil que vai percorrer os corredores com muita alegria, confete e serpentina. Com a turma da Animasom, a programação continua com personagens infantis e animadores, além de brindes para as crianças, DJ no coreto da Praça de Eventos, e uma banda ao vivo que relembrará sucessos de Carnaval e as tradicionais marchinhas.



Para encerrar as festividades, na terça-feira de carnaval (13), haverá um show especial da banda de carnaval com a participação de passistas mirins na Praça de Alimentação.

Funcionamento



Ao longo do carnaval, o Shopping Grande Rio vai funcionar em horário especial. No sábado, domingo e segunda (10, 11 e 12/02), o shopping funcionará em seus horários normais. Na terça-feira (13/02), as lojas ficarão fechadas. A área de Alimentação e Lazer funcionará das 11h às 22h. Na Quarta-Feira de Cinzas todas as operações vão funcionar das 10h às 22h.

Serviço: Carnaval Mais Folia no Shopping Grande Rio

Data: 3 de fevereiro | Carnaval Pet

Horário: 15h

Local: Próximo à Portaria A



Data: 10, 11 e 12 de fevereiro | Bloquinho itinerante com bailinho infantil

Horário: 15h às 18h

Local: Praça de Eventos



Data: 13 de fevereiro | Bandinha de Carnaval com passistas mirins

Horário: 15h às 15h30 | 16h às 16h30 | 17h às 18h

Local: Praça de Alimentação



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti.