Prefeitura de São João de Meriti entregou a Unidade Básica de Saúde Maria da Glória Costa - Edgar Maciel

Prefeitura de São João de Meriti entregou a Unidade Básica de Saúde Maria da Glória CostaEdgar Maciel

Publicado 15/02/2024 16:40 | Atualizado 16/02/2024 01:16

São João de Meriti - A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti informa que as unidades e os serviços de saúde voltaram a atender normalmente nesta quinta-feira (15). Durante o feriado de Carnaval, os atendimentos de urgência e emergência ficaram a cargo da UPA do Jardim Íris e da UPA infantil do Jardim Sumaré, que funcionaram 24h, todos os dias.

- A Secretaria Municipal de Saúde de São João de Meriti informa que ase osdevoltaram a atender normalmente nesta quinta-feira (15). Durante o feriado de Carnaval, os atendimentos de urgência e emergência ficaram a cargo da UPA do Jardim Íris e da UPA infantil do Jardim Sumaré, que funcionaram 24h, todos os dias.

Em relação a imunização contra a covid-19, a pasta informou que os atendimentos acontecem nesta quinta e sexta-feira, dias 15 e 16 de fevereiro. Ao todo, são 7 unidades atendendo das 8h às 15h.



Todos munícipes acima de 12 anos de idade podem ser vacinados com o reforço bivalente. Para isso é preciso ter recebido, no mínimo, duas doses do esquema inicial com as vacinas monovalentes (AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Coronavac) e aguardar o intervalo mínimo de quatro meses após a segunda dose.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto, informou a pasta. Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.