Fórum que discute saúde pública é aberto para todos os moradores de Meriti - Arquivo pessoal

Fórum que discute saúde pública é aberto para todos os moradores de Meriti Arquivo pessoal

Publicado 09/02/2024 06:31

São João de Meriti – O Fórum de Saúde Meriti, espaço que reúne moradores e usuários do SUS para discutirem problemas e soluções na saúde do município, tem como objetivo assegurar uma gestão cuidadosa para toda população. Entidades da sociedade civil que lutam por melhorias na saúde pública recebem os moradores para tratar de propostas e receber denúncias.

– O, espaço que reúne moradores e usuários do SUS para discutirem problemas e soluções na saúde do município, tem como objetivo assegurar uma gestão cuidadosa para toda população. Entidades da sociedade civil que lutam por melhorias na saúde pública recebem os moradores para tratar de propostas e receber denúncias.

“Eu tive um problema sério com meus exames e os resultados. Procurei o Fórum, fiz a denúncia e acabei ajudando outras pessoas que estavam na mesma situação. Eles cobraram a solução para a pasta e o problema foi resolvido. Sou muita grata e agora faço questão de participar dessa luta que é de todos nós”, contou a moradora Ângela.



Criado em 1996, o movimento levou a sociedade meritiense a discutir a situação do atendimento médico emergencial na cidade. Algumas das grandes conquistas: ampliação da Estratégia de Saúde da Família, o Centro de Imagem, a unidade Jardim Sumaré, a reabertura de diversas unidades fechadas e a produção de novos serviços. Essas instituições passaram a votar juntas no Conselho Municipal de Saúde.



“A ideia é criar uma unidade na luta para que nós possamos cobrar o governo por condições melhores no atendimento da saúde pública. É uma luta grande, mas que com união avançamos sempre”, explicou o secretário-geral do Conselho Municipal de Saúde, Alfredo Marangoni.



As reuniões do Fórum de Saúde Meriti acontecem nas segundas e quintas-feiras do mês, às 18h, na sede do Centro de Cultura e Direitos Humanos Marinheiro João Cândido, situado na rua Heloísa Pacheco de Lima, 225, bairro Jardim Meriti. Os encontros são abertos para todos os moradores.