A obra "CURU-MIM" revisita o significado da palavra VIVÁ (forte como a natureza em tupi) - André Adami/Divulgação

A obra "CURU-MIM" revisita o significado da palavra VIVÁ (forte como a natureza em tupi)André Adami/Divulgação

Publicado 07/03/2024 12:40

- Ode São João de Meriti apresenta no próximo domingo (), às 16h, o espetáculo de'CURU-MIM', idealizado, dirigido e coreografado por Carlos Fontenelle, com a consultoria da indígena Adriana Korã e no elenco a premiada Vivá Cia de Dança.