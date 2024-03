Alunos do Complexo Educacional da Vila São João participando de amostra de capoeira com o professor Luiz Paulo - Divulgação

Publicado 14/03/2024 17:30

São João de Meriti – A Secretaria Municipal de Educação de Meriti, através do Programa Municipal Aprender Mais Meriti, lança o projeto inspiração, onde crianças a partir de 5 anos de idade poderão participar de atividades culturais, educativas e recreativas como capoeira, muay thai, dança, teatro, futsal, gincanas, entre outros.

As aulas inaugurais gratuitas serão no dia 16 de março, em quatro unidades escolares em bairros distintos do município. As escolas ficarão abertas ao público todos os sábados, no horário entre 9h e 15h.



Os interessados deverão comparecer à unidade escolar mais próxima e realizar a inscrição. A princípio, o projeto acontecerá na Escola Municipal Professor Jansem Pereira de Melo, em Jardim Meriti; na Escola Municipal Valério Villas Boas, Venda Velha; no Ciep 132 Municipalizado São João Bosco, em Éden e no Ciep 180 Municipalizado Presidente João Goulart, Parque Juriti.



“É muito gratificante poder colocar esse programa em prática. A escola é um lugar seguro e receber as crianças nesse espaço para usar o tempo com qualidade e promover atividades fundamentais para o seu desenvolvimento delas é uma conquista muito grande para o nosso município. Eu agradeço a toda nossa equipe pedagógica pela dedicação. Tenho certeza de que essa ação terá resultados positivos”, disse Ana Paula Gomes, secretária da pasta.



A proposta é que sejam contempladas mais 30 unidades até julho deste ano.