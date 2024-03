Resgate de dois cavalos no Canal do Rio Sarapuí, em São João de Meriti - Divulgação

Resgate de dois cavalos no Canal do Rio Sarapuí, em São João de MeritiDivulgação

Publicado 20/03/2024 20:28

resgate de dois cavalos no Canal do Rio Sarapuí, localizado no bairro Jardim Paraíso, na manhã da última segunda-feira (18). Foi preciso uma retroescavadeira para remoção dos animais.

Os agentes foram para o local em companhia das equipes da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Serviços Públicos e do destacamento do Corpo de Bombeiros do município.



Em nota, a Defesa Civil de Meriti informou que ambos animais foram retirados com vida e foram entregues aos cuidados do dono.



O secretário de Defesa Civil, Evalder Perini, falou: "Este é o segundo pedido que atendemos em pouco mais de dois meses. Muitas vezes esse tipo de resgate é complicado, mas a força do trabalho em conjunto tem feito a diferença aqui no município. A dedicação de todos foi grande e a operação foi um sucesso”.

