Publicado 27/03/2024 20:29 | Atualizado 28/03/2024 00:26

São João de Meriti - Cerca de 70 agentes da Secretaria de Ordem Pública, Defesa Civil e Trânsito da Prefeitura de São João de Meriti foram homenageados pelo trabalho prestado durante as fortes chuvas que atingiram a cidade. Entre janeiro e fevereiro deste ano, choveu 600 milímetros no município, o equivalente a cerca de quatro meses de chuva.

O prefeito Dr. João destacou a importância de cada servidor: “Uma honra estar aqui presente. Vocês são motivo de orgulho para a nossa cidade. Parabenizo vocês pelo grande trabalho que essa secretaria tem feito. A gente tem que ter sabedoria, calma, paciência e tranquilidade para resolver os problemas que surgem. Mostramos muita personalidade, coragem, eficiência e capacidade em dois momentos difíceis que nós passamos na nossa administração: na pandemia e nas chuvas”.



As equipes da prefeitura trabalharam 24h por dia nas ruas para minimizar os danos causados pelos alagamentos.



O secretário da pasta, coronel d’Ambrosio, falou sobre a procura por promover o melhor atendimento à população: “Tivemos esse ano uma diversidade enorme, muita chuva e nossa Defesa Civil trabalhou 24 horas buscando o melhor para a nossa cidade. O Trânsito, a Ordem Urbana, a Postura, a Guarda Municipal e os agentes do monitoramento também fazem um trabalho maravilhoso todos os dias da semana. Tenho um orgulho muito grande de estar à frente dessas equipes.”



A cerimônia também contou com a presença do Deputado Estadual Valdecy da Saúde, de vereadores locais e do comandante do destacamento do Corpo de Bombeiros do município, João Monteiro.