Gatinho sendo tratado em ação social gratuita - Divulgação

Gatinho sendo tratado em ação social gratuitaDivulgação

Publicado 03/04/2024 21:12

São João de Meriti – O município recebe, nesta quinta (4), o programa itinerante Protetor do Bairro em comemoração ao Dia Mundial do Animal de Rua. A ação social inédita disponibilizará serviços gratuitos para assistência à saúde do animal e do protetor.

– O município recebe, nesta quinta (4), o programa itinerante Protetor do Bairro em comemoração ao Dia Mundial dode Rua. A ação social inédita disponibilizarápara assistência à saúde do animal e do protetor.

A primeira edição será realizada das 10h às 15h, na Praça da Matriz, centro de São João de Meriti.



Para os pets, serão oferecidos, limpeza de ouvidos, corte de unhas, orientações veterinárias; e para os protetores, palestras educativas e do programa saúde e bem-estar do protetor, além do mapeamento social de necessidades.



“A ONG Guerreiros Pet tem o trabalho focado nos animais, mas também tem a missão de estimular os protetores a valorizarem a própria saúde. Afinal, quem cuida, precisa de cuidados”, reforçou Luciene Maria, presidente da associação idealizadora do projeto.

Luciene Maria, presidente da ONG Guerreiros PET (ao centro), com voluntários da associação voltada aos pets e protetores Divulgação