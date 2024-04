Da esquerda para a direita: Miltinho, presidente da Câmara de Vereadores; Ilma Mendonça, contemplada pelo programa; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Claudio Castro, governador; Carla Duarte, contemplada pelo programa; Dudu Padrinho, vereador; Dr. João, prefeito; Rosangela Gomes, secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; vereadores Rogério Fernandes e Rodrigo Pit, líder de governo na câmara - Edgar Maciel

Da esquerda para a direita: Miltinho, presidente da Câmara de Vereadores; Ilma Mendonça, contemplada pelo programa; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Claudio Castro, governador; Carla Duarte, contemplada pelo programa; Dudu Padrinho, vereador; Dr. João, prefeito; Rosangela Gomes, secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; vereadores Rogério Fernandes e Rodrigo Pit, líder de governo na câmaraEdgar Maciel

Publicado 03/04/2024 07:26

São João de Meriti – O município realizou a entrega da primeira remessa dos cartões Recomeçar do Governo do Estado, na manhã desta terça-feira (2). A distribuição foi na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles.

– O município realizou a entrega da primeira remessa dosdo Governo do Estado, na manhã desta terça-feira (2). A distribuição foi na Escola Municipal Professora Graça Grijó, em Vilar dos Teles.

O cartão é um benefício pago pelo Estado, no valor de R$ 3.000 (parcela única), à população de baixa renda que foi atingida pelas fortes chuvas que ocorreram no município no início deste ano. Ele pode ser usado para compra de materiais de construção, mobiliário e eletrodomésticos.



O prefeito Dr. João destacou a atuação dos agentes da prefeitura em situações de crise: “Durante o meu governo passamos por dois momentos muito difíceis. Primeiro foi a pandemia e, este ano, tivemos as enchentes, situação que também mostrou a bravura dos servidores. O cartão significa o recomeço digno das famílias que perderam tudo nas enchentes que ocorreram. Deixo aqui o meu agradecimento a todos que estiveram empenhados em resolver ou ajudar essas famílias que tanto sofreram”.



Além dos quase 300 beneficiários que foram ao local, a ação contou também com a presença do governador Cláudio Castro, da secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Rosangela Gomes, do deputado estadual Valdecy da Saúde, do deputado federal Bebeto e de vereadores do município.

Cartão Recomeçar começou a ser distribuído em São João de Meriti Edgar Maciel

“Gostaria de agradecer ao governador pela sensibilidade que tem tido com todos da Baixada Fluminense. A gente sabe que ainda não é o suficiente, mas eu tenho certeza absoluta de que isso é verdadeiramente o recomeço dessas pessoas. O governo do estado se fez presente desde o primeiro dia que a cidade de São João de Meriti foi assolada pelas chuvas”, disse o deputado estadual Valdecy da Saúde sobre o apoio do Governo do Estado à região.



Para a meritiense Eliane da Conceição, 62 anos, do lar, o valor chegou em boa hora: “Tenho que comprar material pra ajeitar minha casa, pois está toda rachada. Eu nem esperava receber esse valor. Não dá pra fazer muita coisa, mas ajuda”. Também contemplada pelo benefício, Ilma Mendonça, 61 anos, costureira, contou os planos que fez para o recurso recebido: “Fiquei muito feliz quando vi meu nome na lista. Fui bem atendida desde o início. Vou comprar uma máquina e um guarda-roupa também. No início pensei que o benefício não fosse chegar, não estava esperando”.





Segundo a organização, os beneficiados foram avisados por ligação telefônica, pelo site e pelas redes sociais da prefeitura. Os nomes de todos os cadastros aprovados na análise do governo estadual estão disponíveis no link ( meriti.rj.gov.br ).

Fechando o evento o governador Cláudio Castro enfatizou a importância da união de forças em prol da população: “Quero agradecer a oportunidade desta parceria que tem levado a cada dia mais políticas públicas, benefícios, cidadania e dignidade para o nosso povo. Desde antes falava que a Baixada Fluminense não teria mais um governador de quatro em quatro, que só olhava para as regiões mais ricas do Estado. Hoje, essa região tem sido um dos expoentes do investimento que a gente vem fazendo”.