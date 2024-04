Doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde em Meriti - Jeniffer Sarmento

Doses foram distribuídas pelo Ministério da Saúde em Meriti Jeniffer Sarmento

Publicado 08/04/2024 19:04

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, já imunizou mais de 2.200 pessoas contra a dengue.

- A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, já imunizou mais depessoas contra a dengue.

A recomendação do Ministério da Saúde é de vacinar crianças de 10 e 14 anos de idade com a primeira dose. Para que a criança seja vacinada é necessário que ela esteja acompanhada do responsável e com os seguintes documentos: identidade com foto, CPF e caderneta de vacinação. O atendimento é no Centro de Saúde Aníbal Viriato, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



Ações de combate



Além da imunização, a pasta, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, trabalha com várias medidas durante todo o ano. Em 2023, um milhão de domicílios foram visitados e revisitados em três ciclos ao ano: equipes da vigilância ambiental percorrem todos os bairros do município para identificar e eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de orientar os moradores a ter a mesma responsabilidade em suas residências; são feitas palestras em escolas para educar a população quanto à importância da prevenção; os carros fumacê percorrem os bairros com maior índice de casos.