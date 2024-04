Cerca de 155 animais foram vacinados no Parque Tietê - Divulgação/ PMSJM

Publicado 08/04/2024 07:44 | Atualizado 08/04/2024 07:46

– Aserá o endereço de mais uma edição da Campanha deda Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti. A ação para animais saudáveis com mais de 3 meses ocorre nesta segunda-feira (), das 10h às 14h.A pasta orienta aos moradores que levem seu cãozinho com focinheira e evitem que crianças levem os animais sozinhos para a vacinação. Mesmo que o bichinho não tenha acesso à rua ou até mesmo contato com outros animais, manter as vacinas em dia é essencial.