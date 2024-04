São João de Meriti participou do Dia D de vacinação contra a gripe - Gabriel Lopes

Publicado 13/04/2024 20:20

São João de Meriti – Neste sábado (13), foi realizado o Dia D de vacinação contra a gripe em São João de Meriti. A prefeitura da cidade colocou as 22 unidades de saúde para o atendimento dos munícipes.

Além da vacina da gripe, foco desta campanha, todas as outras estavam disponíveis nas unidades.



O prefeito Dr. João esteve presente no Centro de Saúde Aníbal Viriato e convidou a todos para a campanha: “Sou idoso, estou com 73 anos, acabei de tomar minha vacina contra a gripe e convoco a toda a população de São João de Meriti, que está dentro do grupo prioritário, para fazer o mesmo. É importantíssimo se vacinar, para que possamos evitar complicações das doenças, gripe severa, pneumonia e internação hospitalar”, disse.



Da esquerda para a direita: Dr. Marcio Bermal, diretor médico do Centro de Saúde Aníbal Viriato; Dr. João, prefeito da cidade e Francisco Carlos Canedo, diretor administrativo da unidade Gabriel Lopes

Neste momento inicial, conforme determinação do ministério, a vacina é para crianças de seis meses até cinco anos incompletos, pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, quilombolas, grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, professores da educação, profissionais de segurança, salvamento e das forças armadas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua e funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais.



Para o diretor de Vigilância Epidemiológica do município Paulo Ribeiro, a vacinação é de extrema importância, principalmente neste período de outono, caracterizado por um tempo seco, com temperaturas mais baixas que podem gerar alergias e doenças respiratórias. “Nós estamos em um período que antecede o inverno e é mais propenso às síndromes respiratórias que podem ser agudas e graves. A vacina previne essas doenças. Então, imunizando a população, nós conseguimos reduzir o número de atendimentos nas unidades de emergência e a hospitalização das pessoas”, explicou.



A pasta reforça que a vacinação continua durante a semana e conta com pontos de reforço: Na Paróquia Nossa Senhora da Glória, no Jardim Meriti, funciona o polo de vacinação para adolescentes, a partir de 9 anos de idade, com doses contra influenza, covid, dengue, HPV e meningocócica ACWY. O atendimento na igreja é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Aos sábados, das 8h às 12h. Já no Centro de Convivência da Melhor Idade tem vacina contra a gripe e a covid com a bivalente, disponível para idosos, a partir de 60 anos. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.



