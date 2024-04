O prefeito Dr. João, deputado estadual Valdecy da Saúde e o deputado federal Bebeto durante o primeiro dia de trabalho das equipes no Cidade Limpa - Edgar Maciel

O prefeito Dr. João, deputado estadual Valdecy da Saúde e o deputado federal Bebeto durante o primeiro dia de trabalho das equipes no Cidade LimpaEdgar Maciel

Publicado 24/04/2024 06:13

São João de Meriti – A Prefeitura de São João de Meriti deu início à Operação Cidade Limpa. O objetivo é limpar as ruas da cidade, recolher o entulho deixado nas vias, desassorear os rios e canais para prevenir enchentes e a proliferação de doenças. Os primeiros bairros que serão contemplados são: Bacia de Éden, Vila São João, Jardim Metrópoles e Parque Analândia.

– A Prefeitura de São João de Meriti deu início à. O objetivo é limpar as ruas da cidade, recolher o entulho deixado nas vias, desassorear os rios e canais para prevenir enchentes e a proliferação de doenças. Os primeirosque serão contemplados são: Bacia de Éden, Vila São João, Jardim Metrópoles e Parque Analândia.

A operação conta com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e do Governo do Estado, que disponibilizou o reforço de cinco máquinas e 20 caminhões.



Vereadores, o diretor da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento Cláudio de Souza Pinto, o deputado federal Bebeto da Veggi e o deputado estadual Valdecy da Saúde acompanharam o prefeito na abertura do primeiro dia de trabalho.



“Iniciamos o Mutirão Cidade Limpa. Colocamos todos os nossos equipamentos mais os enviados pelo governo do estado nas ruas para reforçar toda a estrutura e manter o município limpo. Vamos transformar São João de Meriti na cidade mais limpa de todo o estado do Rio de Janeiro”, afirmou o prefeito de Meriti, Dr. João.



São João de Meriti recebeu do Governo do Estado o reforço de cinco máquinas e 20 caminhões Edgar Maciel

Desde março de 2021, após a prefeitura assumir a coleta domiciliar de lixo, já foram recolhidas e destinadas ao descarte correto de resíduos cerca de 500 mil toneladas de lixo e 367 mil toneladas de entulho.



O parlamentar federal Bebeto da Veggi destacou o quanto é fundamental o apoio da população: “Essa operação montada para aumentar a limpeza da cidade, vem ao encontro das demandas dos moradores. Esse momento é importante, mas também quero fazer um apelo. Cidade limpa, não é a que mais se limpa, é a que menos se suja”.



O deputado estadual Valdecy da Saúde destacou a parceria do executivo municipal com as demais esferas de poder, tanto estadual quanto federal. “São João de Meriti acabou de receber mais um reforço do Governo do Estado: retroescavadeiras, máquinas e caminhões para que a gente possa, juntos, fazer esse trabalho de limpeza. Queremos, em no máximo 30 dias, dizer que o município é o mais limpo da Baixada Fluminense. Eu só tenho que agradecer e falar que somente através da união de forças é que estamos conseguindo melhorar a qualidade de vida da população”.



Serviço



O disque entulho da Secretaria de Serviços Públicos está à disposição da população para agendamento da retirada do material que precisa ser descartado. Os números são (21) 3752-3852 ou (21) 99973-4333 e o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.