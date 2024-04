Obras de revitalização do Jardim Meriti - Divulgação

Publicado 19/04/2024 06:33

São João de Meriti - A Prefeitura de São João de Meriti entrega aos moradores do bairro Jardim Meriti a conclusão das obras de revitalização, nesta sexta-feira (19). A cerimônia de entrega será às 17h, na Praça Miguel.

O bairro passou por revitalização completa, com melhorias na infraestrutura e lazer. As ruas receberam asfalto, pintura de sinalização, mutirão de limpeza e as praças também receberam a atenção especial das equipes de trabalho. Ao todo, 30 mil metros quadrados de vias foram concretadas e quase 70 mil metros quadrados de calçadas foram refeitas.



A região já conta com diversos equipamentos públicos que levam serviços essenciais e de excelência para população, como o Posto de Saúde Aníbal Viriato, o Centro Cultural Meritiense, o Centro de Convivência da Melhor Idade, a Escola Municipal Jansem Pereira de Melo, além dos serviços da prefeitura municipal.



O governador Cláudio Castro confirmou presença no evento que será realizado em frente à academia Stop Centro de Treinamento.



Serviço: Entrega da revitalização do bairro Jardim Meriti

Data: 19/4/24

Horário: 17h

Local: Praça Miguel.