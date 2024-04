Inauguração do projeto "Aqui tem história" na Praça XV - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - Foi inaugurado, nesta quinta-feira (25), na Praça XV, no Centro da cidade, o projeto 'Aqui tem memória', que tem como objetivo promover a instalação de placas informativas em monumentos, estátuas, pontos históricos e culturais do Rio. A cerimônia foi realizada em frente ao chafariz do Mestre Valentim.

A professora de história e guia de turismo Maria Lúcia dos Anjos esteve na inauguração do projeto e destacou que com as placas, não só os turistas serão beneficiados, mas também a população local, que ganha a oportunidade de conhecer a história de seus pontos turísticos.



"Acredito que a importância desse projeto para o turismo carioca é enriquecer de informações tanto turistas, nacionais e internacionais, como também a população local, tão carente de educação. Assim como um apoio aos guias e professores da cidade do Rio de Janeiro", explicou.



"Esse projeto pode contribuir muito para o cenário do turismo, já que pode trazer informações da história da cidade, também para o turista que viaja sem um guia. Além de contribuir com os próprios guias de turismo, dando apoio com informações bem fundamentadas", completou.



As placas vão contar com um código QR direcionando o visitante para uma página do museu virtual "Rio Memórias", com informações sobre o ponto histórico visitado, contendo textos em protuguês e inglês, além de ferramentas de acessibilidade.

Nesta primeira fase, estarão disponíveis 9 placas na Praça XV e entorno e mais duas em outros lugares importantes da cidade: uma na estátua de São Sebastião, na Glória e a outra, nos Arcos da Lapa.



CIRCUITO1: Praça XV e arredores

1. Chafariz do Mestre Valentim

2. ⁠Estátua D. Joao VI

3. Estátua João Cândido ( Almirante Negro)

4. Estátua General Osório

5. Paço Imperial

6. Arco do Teles

7. Mercado Municipal | Albamar

8. Igreja N.S. do Monte do Carmo

9. Igreja N. S. do Carmo da Antiga Sé



CIRCUITO2: Lapa e Glória



10. Arcos da Lapa

11. Estátua São Sebastião



Para a guia de turismo Eliane Cavalcante, as placas vão mudar a experiência dos turistas que visitam os pontos sozinhos e também dos que visitam os pontos turísticos acompanhados de guias.



"A placa tanto ajuda o turista que está independente, que ao acessar o QR Code vai ter acesso a toda a característica, o que significa aquele atrativo que ele está visualizando, e também dá apoio ao guia para poder ilustrar ao turista, ao acessar o QR Code, como era antigamente. Tem fontes históricas ali, fotos antigas que podem também ajudar a ambientar e melhorar a experiência do turista", disse.



A inauguração contou com a presença da secretária municipal de Turismo, Daniela Maia. O prefeito em exercício no Rio, Luiz Antônio Guaraná, também estaria presente, mas por conta de um problema na agenda, não conseguiu comparecer.



"É uma alegria estar aqui nesse momento, a gente batalhou para sair esse projeto. O projeto Aqui tem memórias é perfeito, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma potência para essa economia de turismo, que a gente aproveita pouco. A cidade é histórica, cultural, a gente tem tudo e a gente precisa valorizar o que é nosso", expôs.

O chafariz do Mestre Valentim, onde ocorreu a inauguração, é um importante monumento histórico da cidade. Instalado em substituição ao primeiro chafariz, foi construído em 1789, na beira do novo cais, por Mestre Valentim. Na obra nova, foram aproveitados a cantaria e os mármores da primeira construção. A nova localização do chafariz possibilitou um espaço mais adequado às manobras militares realizadas na praça e para a “aguada” dos navios aportados no próprio cais. O chafariz era abastecido com água do Rio Carioca.

Mestre Valentim foi um dos principais artistas do Brasil colonial, tendo atuado como escultor, entalhador e urbanista no Rio Antigo. O monumento é um chafariz, inaugurado em 1789, no Largo do Paço, e é um dos símbolos do barroco carioca, em formato de prisma, todo em granito, trazendo uma esfera armilar – no topo da pirâmide – símbolo da tecnologia náutica portuguesa, tanto que é popularmente conhecido como chafariz da pirâmide.