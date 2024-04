Energisa fará sorteio para quem paga conta de luz via Pix ou no débito automático - Energisa/Divulgação

Publicado 25/04/2024 14:58 | Atualizado 25/04/2024 15:28

Aproveitando o sucesso da última edição da campanha, o Grupo Energisa adicionou um novo benefício aos clientes de sua distribuidora no Estado que pagarem suas contas de luz pelo QR Code Pix ou débito automático. Além de ter a chance de ganhar dois anos de contas grátis, a campanha “Dois anos de conta grátis” disponibilizará centenas de vale-compras de R$ 100 que poderão ser usados nos sites do Ponto Frio, Extra ou Casas Bahia.



Os clientes podem se cadastrar até dezembro pelo site, no qual devem informar os dados solicitados. Quanto mais cedo for feito o cadastro e mais contas forem pagas com o QR Code do Pix nas contas de energia ou por débito automático, maiores as chances de ganhar. Os sorteios acontecerão mensalmente e os clientes receberão números da sorte por cada conta paga.



A promoção é válida para consumidores cadastrados como ‘Pessoa Física’. nos municípios de Nova Friburgo e Sumidouro, na Região Serrana. Na última promoção, realizada em 2023, a Energisa premiou 54 clientes dos 11 estados onde atua. Foram mais de R 350 mil em descontos nas contas de energia.



Atualmente, em média, mais de 35 % dos pagamentos de contas de energia são via Pix na Energisa, e mais de 1,2 milhão de clientes das distribuidoras da companhia optam por quitar as faturas exclusivamente nesta modalidade. “As pessoas querem mais comodidade e praticidade no seu dia a dia, e a Energisa está atenta a essas expectativas e demandas. Com a facilidade dos canais digitais e adesão à última campanha, vimos um crescimento de mais de 680 mil cadastros para pagamento somente com PIX”, afirma Antonio Tovar, Diretor Financeiro do grupo.