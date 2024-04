Publicado 26/04/2024 05:00

Projeto de lei que estabelece medidas para intensificar o combate ao trabalho análogo à escravidão no estado foi aprovado na Alerj e seguiu para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. De autoria dos deputados Carlos Minc (PSB), Prof. Josemar (PSol), Rosenverg Reis (MDB), e Vinícius Cozzolino (União) a iniciativa visa impedir condenados por trabalho análogo à escravidão participarem de licitações, receberem incentivos fiscais, serem nomeados para cargos públicos. "Participei de ações que libertaram trabalhadores nesta vil condição em aviário de Resende e em fazenda de siderúrgica em Barra Mansa. É a condição mais degradante e desumana. Não pode haver contemplação", disse Minc. As punições previstas são a cassação das licenças estaduais, da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, a interdição do estabelecimento e a aplicação de multas de cerca de R$ 43 mil a R$ 86 mil.

Protesto de agentes do Segurança Presente

Muita gente pensa que o programa Segurança Presente, que atua nos bairros da capital e em muitas cidades do interior, é formado somente por policiais militares. Não é verdade. Atualmente já há um problema entre os agentes civis e assistentes sociais que também ali trabalham. Eles prometem uma grande manifestação dia 29 de abril na Praça Onze onde pretendem seguir em direção ao Palácio Guanabara para protestar contra seus salários atrasados. Eles reclamam também que estão trabalhando sem contrato e que, com isso, "vivem incerteza diária quanto ao futuro”.

Bolsonaristas se referem a Romário como traidor

Apoiadores do ex-presidente não estão satisfeitos com senador Romário. - Pedro França/Agência Senado

O senador Romário não só foi vaiado quando teve seu nome citado na última manifestação bolsonarista no último fim de semana, como hoje é tido como "traidor da direita". O estilo político do ex-jogador tomar decisões está cada vez mais mal vista pela militância digital. Tido como "arrogante", "egoísta" e "não confiável", existe em andamento uma mobilização na internet para que ele seja "a bola da vez" e mais atacado nas redes sociais.

Forró está em alta no Rio

Depois de criar o Dia Municipal da Mulher Forrozeira, em homenagem à cantora Carmélia Alves (1923-2012) e que passará a ser celebrado em 14 de fevereiro, a vereadora Luciana Boiteux (Psol) acaba de criar o Dia Municipal do Forró – Zé Calixto. Aprovada no último dia 17 de abril na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a lei exalta a importância do sanfoneiro Zé Calixto (1933-2020), paraibano que se radicou no Rio de Janeiro em 1959.

PICADINHO

Série de concertos Pianissimo chega ao Brasil, no Belmond Copacabana Palace, no Rio. Hoje (26), com o turco Can Saraç. O italiano Massimiliano Grotto, no dia 2 de maio, e o russo Dmitry Shishkin, dia 3. Sempre às 20h.



Sesc Duque de Caxias recebe, nesta sexta-feira (26), às 16h, espetáculo "Karaíba", adaptação do livro homônimo de Daniel Munduruku, sobre a cultura indígena.



O Centro de Artes Casa da Rua do Amor, em Santa Cruz, apresenta amanhã (27), às 19h, o espetáculo Burburinho, de Sarah Christina Carvalho. A entrada é franca.