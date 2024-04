Publicado 25/04/2024 05:00

Depois da rede pública estadual de educação, agora são as escolas particulares é que vão incluir noções sobre a legislação de proteção à mulher e contra violência de gênero na grade curricular do ensino médio. É o que determina o programa "Lei Maria da Penha Vai à Escola", de autoria do deputado Márcio Canella (União) e que o governador Cláudio Castro sancionou. "O combate à violência contra a mulher é um dever de todos os cidadãos de bem, em especial à violência doméstica, e sua divulgação não pode ficar restrita às escolas públicas do nosso Estado", disse Canella. A lei também autoriza a Secretaria de Estado de Educação a confeccionar cartilhas sobre o tema em parceria com a Subsecretaria de Estado de Políticas para Mulheres e com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher.

Fotógrafas de parto

Vereador Dr. Carlos Eduardo com as fotógrafas. - Divulgação

Vereador Dr. Carlos Eduardo com as fotógrafas.Divulgação

Um projeto de lei proposto pelo vereador Dr. Carlos Eduardo (PDT) vai mexer com a emoção das mães de primeira viagem. Já adotado pelo estado do Amazonas e pela cidade de Santos, em São Paulo, se a ideia for aceita, as famílias cariocas poderão autorizar a presença de fotógrafas profissionais durante os partos realizados pelo SUS. O vereador confia na iniciativa: "Tenho certeza de que haverá sensibilidade da Câmara e do prefeito Eduardo Paes em relação à demanda dessas fotógrafas de parto". A Câmara Municipal abrirá espaço para a exposição de fotos de parto. O evento será de 20 a 26 de maio, no Hall de entrada do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, das 9h às 18h.

Monumentos ganham novas placas

Monumentos, estátuas, pontos históricos e culturais da cidade do Rio ganharão placas informativas do projeto "Aqui tem memória", da Secretaria Municipal de Turismo. Cada unidade terá QR code que levará o visitante a uma página do museu virtual "Rio Memórias", com informações em português e inglês, além de ferramentas de acessibilidade. Inauguração é hoje (25), na Praça XV.

Vêm aí melhorias no Carnaval de rua

"Carnaval de rua: o que queremos". Esse é o assunto que a Comissão de Cultura da Câmara do Rio vai debater, hoje (25), em audiência pública. "Essa audiência é muito importante para ouvir quem constrói o Carnaval no dia a dia, como organizadores de blocos, ligas e fazedores da cultura em geral. Vamos debater os problemas com as autorizações para blocos, a necessidade de fomento, a regulamentação dos patrocínios e a questão do caderno de encargos. Queremos evitar que os problemas enfrentados no Carnaval deste ano se repitam em 2025”, disse a vereadora Monica Benicio (PSOL), presidente do colegiado.

PICADINHO

Deputado Hugo Leal vai fazer Audiência Pública na Câmara dos Deputados, hoje (25), na Comissão de Viação e Transporte para estabelecer um prazo para resolver problemas e definir data para começar obra da Subida da Serra de Petrópolis, BR040 - Rio/Juiz de Fora.



A ONG JA Rio de Janeiro promove, hoje (25), às 19h, no Youtube, podcast "Desbravando oceanos: como trabalhar em navios e plataformas de petróleo", voltado à inclusão de estudantes da rede pública no mercado de trabalho no setor de Óleo e Gás ou Offshore.



Presidente da Comissão de Saúde Animal, vereador Dr. Marcos Paulo promove na sexta (26) audiência pública na Câmara Municipal para esclarecer se unidade veterinária de Irajá será hospital 24h com internações e serviços gratuitos.