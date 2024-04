Publicado 24/04/2024 05:00

Os trabalhadores federais da área de Saúde estão tensos. Após reunião com parlamentares, entidades sindicais e associações de servidores dos institutos, ficou acertado para hoje (24) mobilização para um ato na porta do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), no Centro do Rio. No encontro, os parlamentares apresentaram análises sobre a situação da rede federal, agravada após a mudança na direção do DGH, e a instabilidade gerada após a divulgação de um suposto fatiamento da rede entre Estado, município, Ebserh, PPP, OS, sem que o Ministério da Saúde tenha tomado posição oficial. Entre os políticos do PSOL que participaram da reunião estão os deputados federais Chico Alencar, Tarcísio Motta, Taliria Petrone e Glauber Braga, os vereadores Paulo Pinheiro e Luciana Boiteux, o deputado estadual Flavio Serafini. Participou também o deputado federal Lindbergh Farias, do PT.

Prefeitura de Nova Iguaçu retoma obras do Viaduto de Comendador Soares

Obras do viaduto de Comendador Soares são retomadas - Divulgação

Obras do viaduto de Comendador Soares são retomadasDivulgação

Após ficar quatro anos paradas, as obras do Viaduto de Comendador Soares foram retomadas pela Prefeitura de Nova Iguaçu. O retorno foi possível após acordo administrativo com famílias de 13 residências e com a decisão judicial com outros dois proprietários. Todo esse processo envolvendo os 15 imóveis que estavam no percurso do viaduto durou de 2021 a 2023. A retomada também se deu por conta de novos repasses do Governo do Estado, parceiro na construção da via.

Madonna movimenta viagens de ônibus

A Viação Guanabara está feliz da vida. Só ela, sozinha, registrou aumento de 30% na procura por passagens de ônibus vindos de Minas, São Paulo e Brasília no dia do show de Madonna no Rio. A empresa contratou uma artista cover da diva pop para receber os passageiros na Rodoviária do Rio, dia 4 de maio, de 9h às 11h.

Indígenas lutam por espaço histórico

A Associação Indígena Aldeia Maracanã colheu 357 assinaturas, entre indígenas e visitantes, nos dias 20 e 21 deste mês, no Museu da República, para que se cumpra a promessa feita pelo governo do Estado do Rio de Janeiro da construção do “Centro de Referência da Cultura Viva dos Povos Indígenas“, no prédio do antigo museu do índio, situado no Maracanã.

PICADINHO

Evento gratuito Design Week XP, de 24 a 26, 29 e 30 de abril, na Facha, em Botafogo, vai abordar sobre oportunidades e carreira na área de design. Ideia é inspirar e ofertar conhecimento sobre possibilidades na carreira.



Em comemoração aos 10 anos, Américas Shopping promove Festival de Aniversário, nos dias 26, 27 e 28 de abril, com shows de Lui Medeiros, Dudu Nobre e banda V-Trix. Entradaégratuita.



Com slogan "Viva a Vida. Vacine-se!", o Crematório e Cemitério da Penitência, está com campanha de incentivo à vacinação até o dia 27 de abril.