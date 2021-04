Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 18:54

Rio - O outono pode até ter chegado, mas Anitta fez baixar o verão na casa de seus seguidores. Em uma postagem no Instagram, a funkeira compartilhou uma foto de biquíni fio dental colocando o bumbum "pra jogo". Ao lado dessa imagem, Anitta postou outro clique com um visual mais tradicional e com o corpo coberto.

Em relação às duas fotos, a cantora perguntou em inglês em qual ela se parecia mais com uma 'garota do Rio', fazendo referência ao seu novo trabalho 'Girl From Rio'. "Which one of these do you think is more like a “Girl From Rio” vibe?", escreveu.