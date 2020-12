reprodução do instagram

Juliana Paes foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira. A atriz foi apontada como apoiadora do presidente Jair Bolsonaro e rebateu os comentários.

Tudo começou quando alguns internautas resgataram um vídeo de Juliana de 2019, no qual ela dava a entender que votou no atual presidente. Com isso, teve seguidor chamando a atriz de "bolsominion", termo utilizado para zombar de eleitores de Bolsonaro.