Anitta e Vin DieselReprodução de internet

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 15:48

Rio - A carreira internacional de Anitta não para de se expandir! Nesta terça-feira (22), a cantora de 28 anos revelou a capa digital da revista norte-americana de música "Billboard", em que aparece ao lado de Vin Diesel e Nicky Jam. A edição tem o objetivo de evidenciar o papel da franquia "Velozes e Furiosos" na divulgação de artistas latinos no mercado internacional.

Nascida e criada em um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Anitta faz parte do grupo de artistas da América Latina que buscam o sucesso internacional. Com um single lançado especialmente para a trilha sonora de "Velozes e Furiosos 9", a cantora e empresária tem a chance de aumentar ainda mais seu público fora do Brasil.

"Todo mundo está sempre dizendo que a música latina está estourando e é tão fácil para mim, e eu fico tipo: 'eu sou brasileira. Nem falo espanhol. Tive que aprender espanhol. Nós nem ouvimos música latina. É uma coisa totalmente diferente! Pra mim mesmo estar aqui é tão difícil. Quantos brasileiros você vê aqui?", questionou a artista em entrevista à revista.

Com versos em inglês e espanhol, Anitta lançou "Furiosa" na última sexta-feira (18), como parte da divulgação do filme de ação estrelado por Vin Diesel. "Não fui eu que escrevi”, contou a cantora. “Eles me disseram que o conceito era de uma mensagem forte, poderosa e feminina que falava sobre força e agressividade de uma forma positiva e muito relacionada ao filme. E eu adorei porque é muito eu. Você pode sentir as vibrações da velocidade, da corrida, da aceleração dos carros", comentou a artista sobre a canção.