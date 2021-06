Anitta - AgNews

Publicado 21/06/2021 16:25

Anitta usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para criticar diretamente o presidente Jair Bolsonaro e, por tabela, mandou uma indireta àqueles que não se posicionam claramente sobre os mais de 500 mil mortos pela Covid-19: "500 mil mortes... é sobre Fora Bolsonaro sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo".

Logo após a publicação no Twitter, a cantora recebeu vários comentários negativos pelo seu posicionamento contra o governo. Anitta foi xingada e alguns internautas resolveram atacá-la mandando refazer de forma nada delicado a tatuagem íntima feita recentemente. A Poderosa rebateu: "Lá vem os 'bolsonarers' (sim, o presidente tem um fã-clube) me 'atacarem' com um grandessíssimo insulto mandando eu retocar a tatuagem do meu c*. Ainda não desbotou, quando desbotar eu retoco porque é linda (duvido que os machões não iam adorar). Até porque, o cara [Bolsonaro] está empurrando no c* de vocês sem pena e vocês ainda vão para a rua de motoca pedir mais", disparou.

