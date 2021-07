Bruna Marquezine transforma a garagem de casa em boate e bar - Reprodução Internet

Bruna Marquezine transforma a garagem de casa em boate e barReprodução Internet

Publicado 29/07/2021 09:03 | Atualizado 29/07/2021 09:04

Rio - Bruna Marquezine mostrou para seus seguidores do Instagram, na noite desta quarta-feira, que transformou a garagem de sua casa em uma boate, com direito a globo, pista de dança, fliperama e até um bar. O local foi apelidado de "barquezine", em uma referência ao nome artístico da atriz.

"Não estou nem conseguindo falar.. Cheguei em casa da gravação cansada, feliz, aí Dudu que trabalha comigo me diz 'vamos entrar pela garagem porque está chovendo'.. Estou descendo a garagem e ele fala 'o Carlos, pra quem não sabe, é o meu arquiteto, pediu para você ver uma coisa aqui na garagem pra ver se você aprova. Pra quem nao sabe, a minha garagem é uma balada, ela tem toda estrutura para fazer uma festa. Tem globo, espelho...", disse.

"Quando abri, me deparei com isso aqui... Eu tenho um bar que se chama Barquezine. Melhor presente que poderia ganhar! Já tinha dividido com a minha empresária que queria muito ter um bar montado na minha garagem.... Estou incrêdula... Estou aqui babando. Minha mãe filmou minha reação. É tudo muito chique, nem nos meus sonhos achei que fosse ser tão profissional assim. Vamos ter que redecorar a garagem porque ela nunca teve decoração, ela tem estrutura, tem ali espelho, colocava uns infláveis, sofá... agora está destoando, não quero mais nada disso (risos)", continuou.

