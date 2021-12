Rio de Janeiro - 01/12/2021 - RIO DE JANEIRO - Vacinação contra a gripe no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 03/12/2021 17:55 | Atualizado 03/12/2021 17:56

Rio - O Ministério da Saúde confirmou, na tarde desta sexta-feira, que as 160 mil doses da vacina contra gripe previstas para o estado do Rio serão enviadas na próxima segunda-feira (60). O estoque de doses nos postos municipais de saúde se encerrou nesta sexta-feira. Neste sábado, não haverá imunização contra a gripe na cidade do Rio.

As 160 mil doses que serão enviadas na segunda-feira são remanejadas do excedente das campanhas de vacinação contra a gripe dos estados do Espírito Santo e de Roraima. Serão 100 mil doses do Espírito Santo e 60 mil de Roraima, de acordo com as secretarias de Saúde dos dois estados.

A vacinação na cidade do Rio, que vive surto de gripe, aconteceu nesta semana a partir de 200 mil doses que haviam sido remanejadas do Espírito Santo. Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, em abril, a pasta entregou mais de 6,4 milhões de doses do imunizante ao estado. Ao todo, foram adquiridas e distribuídas 80 milhões de doses no país.