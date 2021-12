Vacinação contra gripe no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca - Fabio Costa/Agência O Dia

Vacinação contra gripe no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca

Publicado 03/12/2021 16:28 | Atualizado 03/12/2021 16:37

Rio - O estoque de vacinas contra a gripe nos postos municipais do Rio é crítico. Segundo a Secretaria municipal de Saúde (SMS), a estimativa é que os imunizantes durem somente até o fim da tarde desta sexta-feira. A pasta informou que aguarda a entrega de nova remessa pelo Ministério da Saúde na próxima semana.

"A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a entrega de uma nova remessa de vacinas na próxima semana pelo Ministério da Saúde. Devido a um aumento da demanda de pessoas buscando as unidades de saúde para a vacinação, os postos estão com estoque crítico de vacinas, cuja aplicação deve durar até o fim do dia", diz a nota da SMS.

Segundo confirmou ao DIA o subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mário Sérgio Ribeiro, há a expectativa do remanejamento de mais 160 mil doses da vacina contra a gripe para o estado, provenientes do Espírito Santo e de Roraima. Porém, ainda não há uma data para o envio da remessa.

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo informa que coordenação do Programa Estadual de Imunizações da pasta enviará mais 100 mil doses para o Rio de Janeiro nos próximos dias. As outras 60 mil serão enviadas por Roraima. Segundo nota da Secretaria de Saúde do estado, o Ministério da Saúde estabeleceu o remanejamento desse quantitativo para o Rio.

Porém, as secretarias de Saúde do Espírito Santo e de Roraima não confirmaram data para o envio. O DIA questionou o Ministério da Saúde, mas ainda não obteve resposta.